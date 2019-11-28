На реализацию проекта «Современная школа» в Узбекистане направят $420 млн

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в 2020-2022 гг. намерены построить 48 новых, реконструировать 452 и сделать капитальный ремонт в 296 действующих общеобразовательных школах, доведя их до требуемого уровня, сообщила "Норма".

Концепция «Современная школа» – это сооружения на основе передовых архитектурных решений, энергосберегающих технологий, экологически чистых материалов и альтернативных источников энергии, оснащенные современной мебелью и инвентарем, учебно-лабораторным оборудованием и материалами, компьютерной, мультимедийной техникой и средствами видеонаблюдения.

К 1 марта 2020 года утвердят типовые проекты строительства и реконструкции, новые нормативы оснащения, требования, предъявляемые к «Современным школам», а также порядок оценки образовательных учреждений на предмет соответствия этим требованиям. Оценивать их будет Центр инновации, технологии и стратегии при Министерстве народного образования. Школам, которые отвечают заявленным критериям, выдается сертификат соответствия определенного уровня.

Общий объем финансирования, необходимого на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт школ, включая предпроектные, гарантийные и прочие расходы, по утвержденным основным параметрам, – свыше 4 трлн сумов (более $419 млн).