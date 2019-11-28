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  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Бухаре милиционеры избили ученика школы, чтобы повесить на него дело, - СМИ

CA-NEWS (UZ) -  Ранее в СМИ распространилась информация о том, что в Гиждуванском районе Бухарской области сотрудники органов внутренних дел избили 15-летнего подростка и хотели повесить на него дело.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бухарской области, 12 ноября в районную прокуратуру обратилась местная жительница. Она заявила, что двое сотрудников Гиждуванского РОВД пришли в общеобразовательную школу №31 и во время перемены увезли из директорского кабинета ее сына, передает Кун.уз.

Женщина рассказала, что сотрудники ОВД избили подростка и хотели повесить на него дело о краже водяного насоса и швейной машины. При этом женщина отказалась писать заявление и по телефону обратилась в Генеральную прокуратуру. 18 ноября в главное надзорное ведомство обратился брат 15-летнего подростка. Он также сообщил, что подростка избили двое сотрудников ОВД. 12 ноября была назначена медицинская экспертиза.

«6 ноября в Гиждуванском районе в доме жителя махалли «Шурчи» произошло ограбление. По данному факту было возбуждено уголовное дело и 12 ноября двое сотрудников ОВД пришли в общеобразовательную школу №31. Из школы они увезли 15-летнего подростка и провели допрос без участия педагога. Один из сотрудников ОВД будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Соответствующие документы были отправлены в областное УВД. Назначена служебная проверка», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Стало также известно, что в настоящее время сотрудники прокуратуры Гиждуванского района проводят доследственную проверку.

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