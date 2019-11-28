Глава МАГАТЭ подтвердил поддержку Узбекистану при строительстве АЭС

Рафаэль Гросси

CA-NEWS (UZ) - 27 ноября в Вене Постоянный представитель Узбекистана при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), посол Шерзод Асадов встретился с новым Генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси, который вступит в должность 2 декабря.

Рафаэлю Гросси было вручено поздравительное послание президента Узбекистан Шавката Мирзиёева в связи с избранием его на пост Генерального директора МАГАТЭ.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об осуществляемой в Узбекистане работе по развитию в стране новой отрасли - ядерной энергетики, усилению научного и образовательного потенциала в данной сфере, внедрению новых технологий в медицину, отрасли экономики.

Отмечен важный вклад МАГАТЭ в укрепление и сохранение ядерных знаний в Узбекистане. Только в текущем году в рамках проектов технической кооперации узбекскими специалистами было выполнено 19 долгосрочных стажировок, четыре научных визита в ведущие ядерные центры и две экспертные миссии, в стране проведены национальные учебные курсы и рабочие совещания.

Стороны выразили удовлетворенность уровнем работ, проводимых МАГАТЭ в Узбекистане и эффективностью совместной деятельности по обеспечению и повышению радиационной и ядерной безопасности. Особо отмечена важность выведения технического сотрудничества на качественно новый уровень.

В беседе подчеркивалось, что Узбекистан твердо привержен международным обязательствам в соблюдении всех требований и рекомендаций МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности.

Глава агентства подтвердил готовность МАГАТЭ и впредь оказывать техническое и экспертное содействие Узбекистану, в том числе в процессе строительства атомной электростанции.