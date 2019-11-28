За коррупцию своего подчиненного в Казахстане уйдет в отставку его руководитель. Токаев подписал закон об ответственности министров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам государственной службы и противодействия коррупции.

Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции".



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Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции".Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-podpisal-zakon-otvetstvennosti-ministrov-korruptsiyu-385185/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

Поправки включают в себя норму об установлении персональной ответственности руководителей, в том числе министров и акимов, в случае привлечения за коррупцию их подчиненных.

Первый заместитель председателя Антикоррупционной службы Казахстана Олжас Бектенов рассказал, когда и кто из руководителей госорганов должен подавать в отставку за коррупцию подчиненных, передает Tengrinews.kz.

"Отныне политические государственные служащие, а это министры и их заместители, акимы и заместители акимов областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, акимы районов, обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления", - заявил Олжас Бектенов на пресс-конференции СЦК в Нур-Султане.

По его словам, первый руководитель обязан подать в отставку в течение 10 дней календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчиненного. Он заявил, что с принятием данного закона в Казахстане наступает новый этап противодействия коррупции.

"Если мы серьезно хотим искоренить коррупцию, то, по моему убеждению, руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных. Принять или не принять отставку - это прерогатива Главы государства, но заявление об отставке - обязательная мера", - заявлял в мае 2019 года Токаев.