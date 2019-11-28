Узбекистан занял 103 место в рейтинге процветающих стран мира

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан занял 103 место среди 167 государств в глобальном рейтинге процветающих стран Legatum Prosperity Index – 2019.

Как сообщает Kun.uz, рейтинг подготовлен международной аналитической организацией Legatum Institute. Всего изучались показатели по девяти позициям: качество экономики, бизнес-среда, государственное управление, личная свобода, социальный капитал, безопасность, образование, здоровье и окружающая среда.

Узбекистан продемонстрировал самые высокие показатели в таких категориях, как социальный капитал и здравоохранение, а самые низкие - в сфере охраны окружающей среды, государственного управления, личной свободы и бизнес-среда.

Из стран СНГ, Россия заняла 74 место в рейтинге, Казахстан - 68, Беларусь - 73, Кыргызстан - 88, Туркменистан – 108 и Таджикистан - 114.

Лидерами стали Дания, Норвегия и Швейцария. Центральная Африканская Республика, Йемен и Южный Судан заняли последние места в списке.