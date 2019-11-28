РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан занял 103 место в рейтинге процветающих стран мира

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан занял 103 место среди 167 государств в глобальном рейтинге процветающих стран Legatum Prosperity Index – 2019.

Как сообщает Kun.uz, рейтинг подготовлен международной аналитической организацией Legatum Institute. Всего изучались показатели по девяти позициям: качество экономики, бизнес-среда, государственное управление, личная свобода, социальный капитал, безопасность, образование, здоровье и окружающая среда.

Узбекистан продемонстрировал самые высокие показатели в таких категориях, как социальный капитал и здравоохранение, а самые низкие - в сфере охраны окружающей среды, государственного управления, личной свободы и бизнес-среда.

Из стран СНГ, Россия заняла 74 место в рейтинге, Казахстан - 68, Беларусь - 73, Кыргызстан - 88, Туркменистан – 108 и Таджикистан - 114.

Лидерами стали Дания, Норвегия и Швейцария. Центральная Африканская Республика, Йемен и Южный Судан заняли последние места в списке.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Экологи обнаружили утечку метана в Туркменистане, - СМИ
  • В Туркменистане населению запретили говорить о проблемах с отоплением
  • Президент Туркменистана подписал постановление о строительстве жилых домов в новом центре Ахала
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×