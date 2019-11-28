РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан вернул из Ирака 14 детей

CA-NEWS (KZ) -  27 ноября в результате гуманитарной акции из Ирака в Казахстан были эвакуированы 14 казахстанских детей. Эти несовершеннолетние граждане Казахстана находились в иракской тюрьме со своими матерями, отбывающими наказание за причастность к террористической деятельности, сообщает пресс-служба МИД РК.

Данная гуманитарная акция была проведена министерством иностранных дел по просьбе матерей и родственников детей в тесном сотрудничестве с рядом государственных органов, отечественных неправительственных структур и международных организаций.

Выражаем властям Ирака и всем задействованным в осуществлении данной операции лицам и организациям искреннюю благодарность за оказанную помощь и поддержку.

После завершения процесса документирования и реабилитационного периода, дети воссоединятся со своими родственниками.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Москве судят таджикских мигрантов, подозреваемых в убийстве спортсмена
  • Узбекский рефери Равшан Ирматов завершил карьеру
  • Назначен новый постоянный представитель ПРООН в Монголии
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×