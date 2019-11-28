Казахстан вернул из Ирака 14 детей

CA-NEWS (KZ) - 27 ноября в результате гуманитарной акции из Ирака в Казахстан были эвакуированы 14 казахстанских детей. Эти несовершеннолетние граждане Казахстана находились в иракской тюрьме со своими матерями, отбывающими наказание за причастность к террористической деятельности, сообщает пресс-служба МИД РК.



Данная гуманитарная акция была проведена министерством иностранных дел по просьбе матерей и родственников детей в тесном сотрудничестве с рядом государственных органов, отечественных неправительственных структур и международных организаций.

Выражаем властям Ирака и всем задействованным в осуществлении данной операции лицам и организациям искреннюю благодарность за оказанную помощь и поддержку.

После завершения процесса документирования и реабилитационного периода, дети воссоединятся со своими родственниками.