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  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Первый произведенный в Узбекистане пикап выйдет в продажу в январе 2020 года

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане 27 ноября состоялась презентация первого отечественного пикапа ISUZU D-Max. Цена на автомобиль составит от 270 до 380 млн сумов ($28,4−$40 тыс.), сообщает Kommersant.uz.

С января 2020 года Isuzu D-Max появится в продаже в трех модификациях:

— D-Max Sahar с однорядной кабиной, 2 пассажирскими местами, объемом двигателя 2,5 л и механической коробкой передач;
— D-Max Oksus с двухрядной кабиной, 4 пассажирскими местами, объемом двигателя 2,5 л и механической коробкой передач;
— D-Max Irbis с двухрядной кабиной, 4 пассажирскими местами, объемом двигателя 3 л и автоматической коробкой передач.

Пикап будет представлен в нескольких цветовых решениях: белом, серебристрм металлике, сером металлике, обсидианово-сером, черном, синем и красном.

Грузоподъемность ISUZU D-Max составляет 865–1100 кг.

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