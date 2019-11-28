Президент Туркменистана прибыл в Узбекистан

CA-NEWS (TM) - В международном аэропорту Ташкента президента Туркменистана встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Узбекистан для участия во второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.

В международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова Гурбангулы Бердымухамедова встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Из аэропорта автомобильный кортеж туркменского лидера проследовал в государственную резиденцию «Куксарой», где через несколько часов состоится встреча президентов Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова, а также пройдут двусторонние переговоры на высшем уровне.