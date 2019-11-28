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  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане презентовали интернет-портал госуслуг

CA-NEWS (TM) -  На проходящей в Ашхабаде выставке Türkmentel-2019» состоялась презентация Единого портала государственных услуг и функций.

Как сообщило госинформагентство ТДХ 27 ноября, портал (e.gov.tm) представляет собой автоматизированную информационную систему «одно окно» для оказания госуслуг в электронной форме для граждан и бизнеса.

По данным издания, через портал пользователь при помощи банковской карты может оплатить счета за интернет, стационарную и мобильную связь, IP-телевидение, железнодорожные или авиабилеты и другие услуги посредством реквизитов своей банковской карты. В перечень услуг входят информация, связь и реклама, сферы образования и культуры и раздел «Здоровье».

ТДХ отмечает, что можно будет обратиться онлайн по вопросам оформления паспортов, регистраций, виз, водительских прав, пенсий и пособий, налогов, трудовой занятости. Сайт работает на русском и туркменском языках.

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