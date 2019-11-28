Смертельное избиение учителя произошло после его «приставаний» к девушке, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - Следственный департамент МВД Республики Узбекистан поделился подробностями группового избиения в Самарканде, в результате чего скончался 28-летний учитель, сообщило издание "Даракчи".



20 ноября 2019 года, примерно в 02:00, 28-летний Изатулло вместе со своим знакомым 30-летним Максудом, находясь на остановке, по улице Буюк Ипак Йули, словесно пристали к проходящей мимо девушке по имени Асаль, в это самое время идущие рядом с девушкой двое мужчин, заступились за Асаль и один из которых ударил Изатулло по лицу.

После чего, Асаль по телефону вызвала своих знакомых, на её просьбу приехали в общей сложности 6 человек, двое из которых были девушками. После чего, примерно в 03:40, они, сговорившись и находясь в общественном месте – около дома № 82 по улице Беруний города Самарканд, пренебрегая правилами поведения в обществе, умышленно оскорбляя нецензурной бранью, ногами и руками избили Максуда, знакомого Изатулло, нанеся тем самым ему телесные повреждения. После этого, они же: трое мужчин и трое женщин, ногами и руками избили Изатулло, нанеся ему тяжкие телесные повреждения.

Принятыми мерами сотрудниками ОВД были задержаны трое лиц, избивших Изатулло.

Медицинское обследование показало, что у пострадавшего Изатулло диагностирован “перелом головной кости тяжелой степени”.

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Самарканд возбуждено уголовное дело по ч.1, ст.104 Уголовного Республики Узбекистан (нанесение тяжких телесных повреждений).

23 ноября 2019 года, несмотря на оказанную медицинскую помощь, Изатулло скончался в медицинском учреждении, в тот же день с целью установления причины смерти покойного была назначена судебно-медицинская, уголовное дело переквалифицировано на п. “д”, ч.3, ст. 104 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека).

В ходе предварительного следствия троим предъявлено обвинение по п. “д”, ч.3, ст. 104 (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека) и п. “б”, ч.2, ст.277 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного Республики Узбекистан, предпринимаются соответствующие мер пресечения в отношении остальных 6 подозреваемых.

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу продолжается, по окончанию расследования будет обеспечено принятие законного решения.

Следствием установлено, что покойный Изатулло, в 2016 году окончив Национальный университет имени Мирзо Улугбека, 2 сентября 2016 года устроился учителем истории в русскоязычных классах средней школы № 42 города Самарканда. 25 сентября 2017 года, устно предупредив директора школы, выехал в Российскую Федерацию на заработки, откуда вернулся в августе 2018 года, после чего с 3 сентября 2018 года снова начал преподавать историю в русских классах в этой же школе.

С 17 октября 2019 года перестал выходить на работу, устно предупредив директора школы об увольнении с работы и занимался продажей самсы на перекрестке улиц Мирзо Улугбека и Шохрух.

Следственный департамент попросил граждан воздерживаться от неуместных комментариев в социальных сетях, пока все детали дела не станут ясными и расследование не будет завершено.