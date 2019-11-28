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  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Атырау КНБ задержал двух граждан Китая

CA-NEWS (KZ) -  19 ноября департаментом КНБ Казахстана по Атырауской области при даче взятки уполномоченному сотруднику ДКНБ в размере 2 миллионов тенге задержаны и водворены в следственный изолятор двое граждан КНР, сообщает пресс-служба ведомства.

Взятка предназначалось за положительное рассмотрение административного дела в суде в отношении иностранца, незаконно осуществлявшего трудовую деятельность в Атырау.

Наряду с этим, взяткодатель предлагал ежемесячное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч тенге за дальнейшее общее покровительство граждан КНР.

Задержанные дали признательные показания.

Проводятся следственные мероприятия.

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