В Атырау КНБ задержал двух граждан Китая

CA-NEWS (KZ) - 19 ноября департаментом КНБ Казахстана по Атырауской области при даче взятки уполномоченному сотруднику ДКНБ в размере 2 миллионов тенге задержаны и водворены в следственный изолятор двое граждан КНР, сообщает пресс-служба ведомства.



Взятка предназначалось за положительное рассмотрение административного дела в суде в отношении иностранца, незаконно осуществлявшего трудовую деятельность в Атырау.

Наряду с этим, взяткодатель предлагал ежемесячное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч тенге за дальнейшее общее покровительство граждан КНР.

Задержанные дали признательные показания.

Проводятся следственные мероприятия.