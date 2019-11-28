В Атырау КНБ задержал двух граждан Китая
CA-NEWS (KZ) - 19 ноября департаментом КНБ Казахстана по Атырауской области при даче взятки уполномоченному сотруднику ДКНБ в размере 2 миллионов тенге задержаны и водворены в следственный изолятор двое граждан КНР, сообщает пресс-служба ведомства.
Взятка предназначалось за положительное рассмотрение административного дела в суде в отношении иностранца, незаконно осуществлявшего трудовую деятельность в Атырау.
Наряду с этим, взяткодатель предлагал ежемесячное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч тенге за дальнейшее общее покровительство граждан КНР.
Задержанные дали признательные показания.
Проводятся следственные мероприятия.