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  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Кто и что добывает в Таджикистане? (карта)
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Нижняя палата парламента Таджикистана 28 ноября ратифицировала подписанное еще в августе 2012 года Соглашение между министерством промышленности Таджикистана ОАО «ТВЕА» Китая и ООО «ТВЕА Душанбе горная промышленность» о реализации проекта строительства теплоэлектроцентрали «Ресурсным методом», передает "Азия-Плюс".

Как отметил на заседании первый заместитель министра промышленности и новых технологий Таджикистана Бахтиёр Шарифи, китайская компания уже приступила к добыче золота на месторождении «Верхний Кумарг» и «Дуоба» на территории Айнинского района Согдийской области.

Прибыль от золотодобычи уйдет на возмещение средств, потраченных компанией на строительство теплоэлектроцентрали в Душанбе.

Общая площадь полученных рудников составляет 15,4 квадратных километров, доказанные запасы золота - 51,7 тонн, а подлежащие исследованию запасы - 117,16 тонн.

Общая стоимость построенной компанией ТВЕА в Душанбе второй ТЭЦ составила $349 млн., из которых $17,4 млн. - вклад таджикского правительства.

Руководство компании ТВЕА в прошлом году сообщило китайским СМИ, что, если запасов двух золотоносных рудников не хватит на покрытие расходов компании, то она получит право на разработку еще одного месторождения.

ИГ Добыча@4x-100

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