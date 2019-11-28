В Узбекистане более 3000 женщин-предпринимателей получат льготные кредиты

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане 3 112 женщин смогут начать или расширить свой бизнес путем реализации утвержденных территориальных инвестиционных проектов на общую сумму 102 млрд 253 млн сумов ($10,7 млн). Из них 85,5 млрд сумов ($9 млн) предоставят в виде льготных кредитов из средств Общественного фонда по поддержке женщин и семьи. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров о мерах по обеспечению работой женщин и развитию женского предпринимательства.

В ноябре для этих женщин организуют учебные курсы, по итогам которых отберут тех, кто получит рекомендации комитетов женщин для оформления льготных кредитов.

Предлагаемые направления инвестиционных проектов: сельское хозяйство, промышленность и сфера обслуживания. Таким образом, обеспечат около 89 тысяч женских рабочих мест.

Трудоустройству женщин будет способствовать и их привлечение в ремесленничество, шелководство и приусадебное хозяйство. Тем самым получат работу более чем 40 тысяч женщин. Преобразуемым ремесленным и шелководческим кластерам Наманганской и Ферганской областей выделят не менее 100 га земельных площадей для создания тутовых плантаций и организации шелкоткачества и ковроткачества.

В результате всех принятых мер будут трудоустроены около 129 тысяч женщин по всей республике, сообщила "Норма".