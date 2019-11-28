Китай подверг резкой критике принятый в США закон относительно Гонконга

CA-NEWS (CA) - Министерство иностранных дел Китая в четверг опубликовало заявление, резко критикующее принятый в США закон. Этот закон призван оказывать поддержку демократии и правам человека в Гонконге, передает NHK.



В своем заявлении МИД называет новый законодательный акт серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и явным проявлением гегемонии.

В заявлении говорится, что правительство Китая и народ страны резко выступают против этого законодательства. Заявление предостерегает США от односторонних действий, либо в противном случае Китай ответит возмездием и негативные последствия ударят бумерангом по США.

Между тем, в четверг заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн вызвал посла США в Китае Терри Бранстада, чтобы заявить резкий протест.

Заместитель министра иностранных дел назвал это законодательство серьезным вмешательством во внутренние дела Китая.

Он призвал США исправить ошибку и не применять этот закон, чтобы не оказывать негативного влияния на отношения и важное сотрудничество между двумя странами.