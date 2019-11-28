Назарбаев прибыл в Ташкент (видео)
- Узбекистан, политика
- 21:54, 28 ноября 2019
- Просмотров: 1880
- Обновлено: 21:54, 28 ноября 2019
CA-NEWS (UZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Ташкент для участия во второй Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии. Об этом сообщил его пресс-секретарь в Twitter.
В аэропорту Н.Назарбаева встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Нурсултан Назарбаев по приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева прибыл в Ташкент для участия во второй Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии. В аэропорту Н.Назарбаева встретил Премьер-Министр Узбекистана Абдулла Арипов pic.twitter.com/8E5WFOPqxV — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) November 28, 2019