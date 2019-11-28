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  28 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев прибыл в Ташкент (видео)

CA-NEWS (UZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Ташкент для участия во второй Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии. Об этом сообщил его пресс-секретарь в Twitter.

В аэропорту Н.Назарбаева встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

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