Мирзиёев встретился с Бердымухамедовым (фото)

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте состоялась встреча президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает пресс-служба президента РУз.

Президенты двух стран рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений и обсудили перспективы их расширения.

В ходе переговоров особое внимание уделено вопросам практического взаимодействия, в том числе наращивания взаимной торговли, реализации совместных проектов кооперации в области машиностроения, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других приоритетных отраслях.

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Подчеркнута важность продолжения активных контактов на уровне регионов, а также в культурно-гуманитарной сфере.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по международной и региональной повестке.

Напоним, 29 ноября в Ташкенте состоится вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.