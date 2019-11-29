Монгольские женщины выступают за разработку закона против сексуальных домогательств

CA-NEWS (MNG) - Арест за границей самого высокопоставленного судьи Монголии вызвал ожесточенные дебаты в стране по поводу отсутствия в стране законов против сексуальных домогательств. Судья конституционного суда Одбаяр Дорж был задержан полицией аэропорта Южной Кореи в конце октября по обвинению в домогательстве стюардессы Korean Air.

Этот случай не удивил многих в Монголии, где о широко распространенных сексуальных домогательствах не сообщается — ведь это не незаконно, пишет france24.com.

«Если монгольская стюардесса подвергается преследованиям, они не могут говорить, потому что нет никакого закона, чтобы защитить их», - сказала Арвинтариа Нордогжав из Национального центра по борьбе с насилием. Она добавила, что только потому, что предполагаемая жертва не была монголкой, этот случай вообще вызвал общественное обсуждение.

22 ноября суд проголосовал за отставку Одбаяра с поста председателя, но он остается одним из девяти членов судебного органа.

В то время как движение #MeToo взорвалось на мировой арене в 2017 году после того, как предполагаемое серийное сексуальное домогательство и нападение на молодых актрис голливудским продюсером Харви Вайнштейном стало публичным, оно не оказало такого же влияния в Азии, как в США и некоторых частях Европа.

Но в Монголии дело Одбаяра вновь всколыхнуло эту проблему, и правозащитные организации выдвинули новые требования, чтобы парламент создал закон для защиты от такого поведения.

25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, глава ООН Антонио Гутерриш призвал к действиям по защите женщин и «прекращению изнасилований и сексуальных посягательств любого рода».

«Я призываю правительства, частный сектор, гражданское общество и людей всего мира занять твердую позицию против сексуального насилия и женоненавистничества», - сказал он.

Закон о сексуальных домогательствах был введен в 2015 году в Монголии, но через два года он был отменен, так как политики высказали опасения, что им можно злоупотреблять.

«Причина, по которой парламент исключил его из уголовного законодательства, заключается в том, что действие было принято в том же духе, что и сексуальное насилие, поэтому оно было несправедливым по отношению к мужчинам», - сказала член парламента Оюунхорол Дуламсурэн.

Закон о гендерном равенстве гласит, что все организации должны иметь свою собственную политику сексуальных домогательств, но если они этого не сделают, никаких последствий не будет.

«(Мы) должны создать новые правила сексуального домогательства ... чтобы мы могли гарантировать безопасность женщин», - сказала политик Оюндарь Наваан-Юндэн.

Случаи преследования рассматриваются Национальной комиссией по правам человека (НКПЧ). Но Тогоохуу Ихтамир, глава комиссии по мониторингу и жалобам, сказала, что система неадекватна. В качестве примера она рассказала, что участие в комиссии помогло уйти в отставку одному работодателю, изнасиловавшему женщину, которая работала на него.

Но мужчине не пришлось сталкиваться с уголовным преследованием - и подробности жестокого обращения стали известны только после того, как жертва была избита ее мужем, который обвинил ее в служебном романе. Согласно опросу НКПЧ, проведенному в 2017 году, 63 процента опрошенных подвергались сексуальным домогательствам со стороны своего начальника. «Нет никаких правил, чтобы компенсировать потерю и ущерб жертве», - признала Тогоохуу.

Разделенные мнения

Журналист Алтанцэцэг Бадгар недавно написала широко распространенную публикацию в Facebook, утверждая, что она подвергалась преследованиям на работе, в том числе обвинениям в том, что ее постоянно преследуют политики.

Другая монгольская женщина рассказала AFP, что в конце концов уволилась с работы из-за преследований на работе.

30-летняя девушка, работавшая на местной радиостанции в ночную смену, сказала, что она работала с двумя коллегами-мужчинами, которые регулярно домогались ее и оскорбляли, и в конце концов она ушла в отставку, не рассказывая своему директору об их поведении.

Но, несмотря на то, что дело Одбаяра открыто обсуждается, сторонники закона о сексуальных домогательствах сталкиваются с трудной борьбой.

Дело Одбаяра разделило монголов - некоторые онлайн-комментаторы даже предположили, что он должен был ощупать монгольскую стюардессу, чтобы не было никаких последующих действий.

«Такие мужчины, как Одбаяр, всегда насмехаются над нами,», - написала одна женщина в социальных сетях, призывая монгольских женщин объединиться. Некоторые говорили, что завидуют южнокорейским женщинам, чья безопасность защищена законом.

По сообщению информационного агентства Yonhap, южнокорейские прокуроры оштрафовали Одбаяра на семь миллионов вон (6000 долларов), и ему разрешили вернуться домой.