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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон прибыл в Ташкент (фото)

CA-NEWS (UZ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 28 ноября прибыл в Ташкент для участия во второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

В этой поездке Рахмона сопровождают заместитель премьер-министра, министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежных связей и другие официальные лица.

В международном аэропорту Ташкента Эмомали Рахмона встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

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