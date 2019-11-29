Эмомали Рахмон прибыл в Ташкент (фото)

CA-NEWS (UZ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 28 ноября прибыл в Ташкент для участия во второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

В этой поездке Рахмона сопровождают заместитель премьер-министра, министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежных связей и другие официальные лица.

В международном аэропорту Ташкента Эмомали Рахмона встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.