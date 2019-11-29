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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты стран Центральной Азии прибывают в Ташкент

CA-NEWS (UZ) -  29 ноября в Ташкенте состоится вторая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Ташкент поздно вечером 28 ноября для участия во встрече.

В Ташкентском международном аэропорту Назарбаева встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также прибыл в Ташкент накануне.

Ранее сообщалось, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Ташкент. Он провел встречу с президентом Шавкатом Мирзияевым. Пока неясно, примет ли Гурбангулы Бердымухамедов участие во встрече.

В марте 2018 года в Астане (ныне Нур-Султан) прошла первая консультативная встреча лидеров стран Центральной Азии.

Второе консультативное совещание было запланировано на март 2019 года в Ташкенте. Однако в июле МИД Узбекистана объявил, что встреча состоится осенью, но не уточнил точную дату встречи.

Инициатива о проведении регулярных консультативных встреч глав государств нашего региона была выдвинута президентом Узбекистана в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года.

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