Суд Узбекистана оставил в психдиспансере блогершу Нафосат Оллашукурову

CA-NEWS (UZ) - Хорезмский областной суд по гражданским делам 27 ноября отклонил просьбу адвоката блогерши Нафосат Оллашукуровой об освобождении ее из психоневрологического диспансера и оставил ее в клинике на неопределенный срок. Об этом сообщило издание centralasian.org.



Как говорит юрист адвокатского бюро «Симай» Умид Давлатов, защищающий интересы блогерши Нафосат Оллашукуровой, которая вела блог в Facebook’е под именем Шабнам Оллашукурова, дело его подзащитной рассматривалось на выездном заседании суда в Хорезмском областном психоневрологическом диспансере.

– Суд, ссылаясь на повторное заключение комиссии, проведенное 27 ноября с участием трех врачей диспансера, вынес решение о том, чтобы оставить Нафосат в клинике. В заключении комиссии говорится, что Нафосат Оллашукурова должна продолжить лечение, – говорит адвокат.

По его словам, Нафосат Оллашукурова тоже присутствовала на выездном заседании суда.

Умид Давлатов говорит, что Оллашукурова осталась недовольна решением областного суда и заявила, что намерена обратиться в Верховный суд Узбекистана.

– Нафосат выглядела хорошо. Она ответила на все вопросы. Сказала, что недовольна решением суда, что будет обращаться в Верховный суд, – сказал адвокат блогерши.

Напомним, что в сентябре этого года 32-летняя Нафосат Оллашукурова была приговорена к 10-дневному административному аресту после освещения в соцсетях пешего хода в Ташкент хорезмского поэта и журналиста Махмуда Раджаба. Суд признал ее виновной в «мелком хулиганстве», «невыполнении законных требований сотрудника органов внутренних дел», «противодействии выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел» и «создании условий для проведения несанкционированных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций». Однако спустя три дня после ареста Оллашукурова была госпитализирована в Хорезмский областной психоневрологический диспансер в городе Ургенче.

В Генпрокуратуре Узбекистана заявили, что якобы через день после ареста у Оллашукуровой начались «психологические изменения».

В документах психдиспансера сказано, что у женщины «наблюдаются психическое расстройство, признаки психопатоподобного синдрома, паранойяльного синдрома».

Отец Оллошукуровой, Болтабой Оллошукуров, ранее сообщал, что его дочь, учитель английского языка, никогда не страдала психическими расстройствами.

Адвокат Умид Давлатов говорит, что на выездное заседание областного суда, состоявшееся в психдиспансере, из Ташкента в Хорезм приехала мать блогерши Холжон Давлетова.

– Сегодня матери Нафосат впервые удалось увидеть дочь после госпитализации ее в психдиспансер. Все это время мать Нафосат находилась в Ташкенте и нянчилась с трехлетними двойняшками дочери, – сказал нашему радио адвокат блогерши Умид Давлатов.

Ранее ряд авторитетных международных прессозащитных и правозащитных организаций («Комитет по защите журналистов», Хьюман Райтс Вотч и Amnesty International) выступили с заявлением в защиту Нафосат Оллашукуровой и призвали президента Узбекистана Шавката Мирзияева немедленно освободить блогершу и прекратить ее принудительное лечение.

Нафосат Оллошукурова на своей странице в Facebook’е, где у нее более четырех тысяч подписчиков, освещала вопросы, связанные с правами женщин и обвинениями в коррупции в адрес местных властей.