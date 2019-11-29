РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Трамп с необъявленным визитом прибыл в Афганистан

CA-NEWS (CA) -  Президент США Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани и посетил военную базу в Баграме.

Там президент поздравил военнослужащих с Днём благодарения, который отмечают в последний четверг ноября. Во время выступления Трамп заявил, что, по всей видимости, США согласятся на прекращение огня. "Талибан хочет заключить сделку", – сказал Трамп.

После обращения к военным Трамп отправился в столовую, где вместе с другими офицерами сервировал праздничные блюда для солдат, а затем присоединился к обеду.

Как отмечает Associated Press, Белый дом скрывал информацию о готовящейся поездке.

В сентябре Трамп прервал мирные переговоры с талибами после гибели 12 человек в результате взрыва в Кабуле. Тогда был убит один американский военный.

Это первый визит Трампа в Афганистан и второй визит в зону боевых действий. В прошлом году на Рождество Трамп посетил военную базу США в Ираке. Ранее на этой неделе американскую военную базу в Ираке посетил госсекретарь США Майк Помпео.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В метро Ташкента произошел сбой в подаче электричества
  • Узбекистан занял 103 место в рейтинге процветающих стран мира
  • Первый произведенный в Узбекистане пикап выйдет в продажу в январе 2020 года
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×