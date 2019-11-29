Трамп с необъявленным визитом прибыл в Афганистан

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани и посетил военную базу в Баграме.

Там президент поздравил военнослужащих с Днём благодарения, который отмечают в последний четверг ноября. Во время выступления Трамп заявил, что, по всей видимости, США согласятся на прекращение огня. "Талибан хочет заключить сделку", – сказал Трамп.

После обращения к военным Трамп отправился в столовую, где вместе с другими офицерами сервировал праздничные блюда для солдат, а затем присоединился к обеду.

Как отмечает Associated Press, Белый дом скрывал информацию о готовящейся поездке.

В сентябре Трамп прервал мирные переговоры с талибами после гибели 12 человек в результате взрыва в Кабуле. Тогда был убит один американский военный.

Это первый визит Трампа в Афганистан и второй визит в зону боевых действий. В прошлом году на Рождество Трамп посетил военную базу США в Ираке. Ранее на этой неделе американскую военную базу в Ираке посетил госсекретарь США Майк Помпео.