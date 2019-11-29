Футболисты «Астаны» обыграли «Манчестер Юнайтед» в Нур-Султане

фото: vesti.kz

CA-NEWS (KZ) - Футболисты "Астаны" со счетом 2:1 победили английский "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра пятого тура группы L собрала полные трибуны на столичном стадионе. Матч начался в 21.50 по столичному времени.

В Казахстан "МЮ" привез молодежный состав, усиленный защитником Люком Шоу и Джесси Лингардом, которые успели поиграть за сборную Англию. В стартовый состав Уле-Гуннар Сульшер внес сразу троих дебютантов.

Команды вышли на поле в следующих составах:

Стартовый состав "Астаны": Ненад Эрич (капитан), Дмитрий Шомко, Евгений Постников, Юрий Логвиненко, Антонио Рукавина, Иван Маевский, Абзал Бейсебеков, Рунар Мар Сигурьонссон, Дорин Ротариу, Роман Муртазаев, Сергей Хижниченко.

Стартовый состав "МЮ": Грант, Туанзебе, Бернард, Шоу, Лейрд, Гарнер, Левитт, Лингард (капитан), Гомес, Чон, Гринвуд.



