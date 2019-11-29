В Душанбе провели встречу сыновья президентов Таджикистана и Турции

CA-NEWS (TJ) - 28 ноября председатель города Душанбе Рустами Эмомали (сын президента Таджикистана) принял находящуюся в нашей стране с рабочим визитом делегацию Турции во главе с председателем Всемирной конфедерации этноспорта Наджмиддином Билалом Эрдоганом (сын президента Турции).

В ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Основной темой беседы был вопрос налаживания сотрудничества в рамках Всемирной конфедерации этноспорта, передает НИАТ «Ховар»

Было отмечено, что расширяется сотрудничество исполнительного органа государственной власти Душанбе со структурами правительства Турции, и сегодня в столице Таджикистана открыли свои представительства около 20 турецких компаний.

Одним из направлений сотрудничества двух стран являются спортивные связи. В ходе встречи были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.