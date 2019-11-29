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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Канаде разбился самолет, на борту которого было 7 граждан Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате крушения самолёта, который вылетел вечером 27 ноября из Маркхама в Квебек Сити и упал в лесистой местности недалеко от Кингстона.

Совет по безопасности на транспорте Канады (The Transportation Safety Board of Canada – TSB) подтвердил, что самолёт Piper PA-32 вылетел из аэропорта Батонвилл и направлялся в Квебек Сити.

Как сообщает CBC, погибли пилот из Техаса Отабек Облокулов, его жена и трое детей в возрасте 3-х, 11-ти и 15-ти лет, а также Бобомурод Набиев и его супруга, – жители Торонто и постоянные жители Канады, иммигрировавшие из Узбекистана.

Полиция и представители министерства транспорта проводят расследование катастрофы.

Среди причин случившегося рассматриваются погодные условия.

27 ноября в Кингстоне было опубликовано специальное предупреждение агентства Environment Canada, извещавшее о «сильных юго-западных ветрах, скорость которых достигала 80 км/ч.

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