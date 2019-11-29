РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президенту Туркменистана присвоено звание Почетного академика Академии наук Узбекистана

CA-NEWS (TM) -  В Ташкенте 28 ноября состоялась торжественная церемония присвоения президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову звания Почетного академика Академии наук Республики Узбекистан.

Сегодня состоялась торжественная церемония присвоения Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову звания Почетного академика Академии наук Республики Узбекистан.

Как сообщили местные СМИ, решение Президиума Академии наук Узбекистана принято с учетом того, что Президент Туркменистана является признанным ученым, имеющим большой авторитет в международных научных кругах, автором целого ряда энциклопедических научных трудов, основанных на глубоких новаторских изысканиях и посвященных развитию современного здравоохранения, фармакологии, экономики, архитектуры и других отраслей знаний, а также изучению богатой природы Центральной Азии.

Бердымухамедов выразил признательность Мирзиёеву и Академии наук Узбекистана за присвоение высокого почетного звания, которое является знаком уважения к Туркменистану, признанием достижений страны в сфере науки и образования, свидетельством дружбы и крепнущих связей народов двух стран.

Выступившие на мероприятии деятели науки и культуры, представители туркменской диаспоры Узбекистана искренне поздравили Президента Туркменистана с присвоением высокого звания.

Новости по теме:

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Сотрудники ООН в Монголии передали книги и игрушки в детский центр "Ид Шидийн Орон"
  • В Душанбе двое экс-сотрудников таможни отправлены за решетку. Суд оставил приговоры без изменений
  • Смертельное избиение учителя произошло после его «приставаний» к девушке, - СМИ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×