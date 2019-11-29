Президенту Туркменистана присвоено звание Почетного академика Академии наук Узбекистана

CA-NEWS (TM) - В Ташкенте 28 ноября состоялась торжественная церемония присвоения президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову звания Почетного академика Академии наук Республики Узбекистан.

Сегодня состоялась торжественная церемония присвоения Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову звания Почетного академика Академии наук Республики Узбекистан.

Как сообщили местные СМИ, решение Президиума Академии наук Узбекистана принято с учетом того, что Президент Туркменистана является признанным ученым, имеющим большой авторитет в международных научных кругах, автором целого ряда энциклопедических научных трудов, основанных на глубоких новаторских изысканиях и посвященных развитию современного здравоохранения, фармакологии, экономики, архитектуры и других отраслей знаний, а также изучению богатой природы Центральной Азии.

Бердымухамедов выразил признательность Мирзиёеву и Академии наук Узбекистана за присвоение высокого почетного звания, которое является знаком уважения к Туркменистану, признанием достижений страны в сфере науки и образования, свидетельством дружбы и крепнущих связей народов двух стран.

Выступившие на мероприятии деятели науки и культуры, представители туркменской диаспоры Узбекистана искренне поздравили Президента Туркменистана с присвоением высокого звания.