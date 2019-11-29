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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Вице-премьер-министр: Вьетнам считает Монголию важным партнером

CA-NEWS (MNG) -  Постоянный заместитель премьер-министра Труонг Хоа Бинь сказал, что Вьетнам считает Монголию важным партнером в регионе и хочет, чтобы двусторонняя традиционная дружба продолжала расти в ближайшем будущем.

Во время приема в Ханое 28 ноября для министра обороны Монголии Нямаа Энхболда вице-премьер Бинь сказал, что визит является ярким свидетельством развития традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами, особенно в связи с 65-й годовщиной двусторонние дипломатические связи в этом году.

Он высоко оценил итоги переговоров между двумя министрами обороны и растущее сотрудничество между двумя армиями, особенно в области военно-медицинской подготовки, оборонной промышленности, обмена опытом участия в миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций, культуре и искусстве, а также в военной сфере. виды спорта.

Правительство Вьетнама всегда создает благоприятные условия для эффективной совместной работы двух министерств обороны, что способствует углублению традиционной дружбы Вьетнам - Монголия, сказал он, добавив, что Вьетнам также готов служить мостом для связей между Монголией и АСЕАН.

Энхболд, со своей стороны, проинформировал стороны Вьетнама об итогах переговоров между ним и его вьетнамским коллегой, которые были посвящены выполнению меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве, подписанного между двумя министерствами обороны в 2013 году.

Он считает, что оборонные отношения заложат надежную основу для связей двух стран.

Монголия хочет поднять связи с Вьетнамом на более высокий уровень, сказал он, добавив, что Вьетнам является важным и надежным партнером Монголии в АСЕАН.

Он также подтвердил внешнюю политику Монголии, направленную на дальнейшее укрепление связей с Вьетнамом.

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