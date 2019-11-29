Фото — Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент для участия во встрече глав Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Кыргызстан Сооранбай Жээнбеков прибыл в Ташкент для участия во второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова высокого гостя встретил Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, сообщило УзА.

Вторая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится 29 ноября. На ней будут обсуждаться вопросы расширения регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

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