РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Фото — Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент для участия во встрече глав Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) -  Президент Республики Кыргызстан Сооранбай Жээнбеков прибыл в Ташкент для участия во второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова высокого гостя встретил Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, сообщило УзА.

Вторая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится 29 ноября. На ней будут обсуждаться вопросы расширения регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Новости по теме:

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий санкции за нарушения прав человека в Гонконге
  • Монголия предоставит $45 тыс. пострадавшим от пожаров районам Австралии
  • Сельская школа в Монголии заключила соглашение о сотрудничестве с американским университетом IGLOBAL
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×