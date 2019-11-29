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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Судья Конституционного суда Монголии лишился поста председателя из-за домогательства к стюардессе

CA-NEWS (MNG) -  Председатель Конституционного Суда Монголии Дорж Одбаяр подал заявление об отставке после скандала с домогательством к стюардессе Korean Air. На данный момент он продолжает работать как член Конституционного суда.

52-летний Дорж Одбаяр обвинялся в сексуальных домогательствах в отношении стюардессы во время полета на Korean Air из Улан-Батора, направляющегося в аэропорт Инчхон 31 октября.

Сообщалось, что южнокорейские прокуроры оштрафовали Одбаяра на семь миллионов вон ($6 тыс.), и ему разрешили вернуться домой.

Прокуратура Инчхонского района отменила запрет на поездки, который был наложен на Одбаяра после того, как он выплатил сумму. Обвинители также показали, что они подали сводный обвинительный акт против Одбаяра, решив отказаться от официального судебного разбирательства.

В обществе Монголии проходят активные дискуссии среди женщин с целью законодательно укрепить наказание в отношении мужчин за сексуальные домогательства.

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