Судья Конституционного суда Монголии лишился поста председателя из-за домогательства к стюардессе

CA-NEWS (MNG) - Председатель Конституционного Суда Монголии Дорж Одбаяр подал заявление об отставке после скандала с домогательством к стюардессе Korean Air. На данный момент он продолжает работать как член Конституционного суда.

52-летний Дорж Одбаяр обвинялся в сексуальных домогательствах в отношении стюардессы во время полета на Korean Air из Улан-Батора, направляющегося в аэропорт Инчхон 31 октября.

Сообщалось, что южнокорейские прокуроры оштрафовали Одбаяра на семь миллионов вон ($6 тыс.), и ему разрешили вернуться домой.