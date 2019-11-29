Посольство Монголии в Анкаре отметило 50-летие двусторонних отношений с Турцией

CA-NEWS (MNG) - Посольство Монголии в Анкаре отметило 50-летие двусторонних отношений с Турцией, а также 95-летие Монголии. Исторические и культурные связи между Монголией и Турцией насчитывают тысячи лет, отметил посол Монголии в Анкаре.

На приеме в столице Анкаре, посвященном 95-летию Монголии и 50-летию дипломатических отношений с Турцией, посол Болд Равдан сказал, что две страны, имеющие общие этнические корни, сблизились после развития всестороннего партнерства в 2004 году.

«У Монголии только два географических соседа», - сказал Р.Болд собравшимся посланникам и военным атташе из разных стран. «Но Великий Государственный Хурал [парламент Монголии] назвал Турцию своим «третьим соседом»».

Р.Болд сказал, что Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA), агентство государственной помощи Турции, помогло Монголии сохранить свои исторические памятники на земле, где у турецкого народа глубокие корни. «Монголия будет тесно сотрудничать с Турцией во всех аспектах политики, экономики, безопасности, обороны, торговли и человечества», - сказал он, добавив, что спикер парламента Мустафа Сентоп недавно посетил страну.

По его словам, за два десятилетия до 2019 года более 2200 студентов из Монголии окончили турецкие университеты, причем половина из них получила турецкую государственную стипендию.

«Обе стороны работают над достижением стратегического партнерства, согласованного во время официального визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Монголию в 2013 году», - сказал Р.Болд. В 2013 году президент Эрдоган был премьер-министром.

По его словам, объем торговли между двумя странами составляет 300 миллионов долларов, добавив, что обе стороны работают над повышением этой цифры. «Мы работаем над изучением возможности заключения соглашения о свободной торговле», - сказал он.

Р.Болд сказал, что обе стороны поддерживают обмен "очень высоким уровнем" и сотрудничество в оборонной сфере. Приветствуя гуманитарные усилия Турции, он сказал, что Монголия знает «бремя региональных гуманитарных кризисов на плечах наших турецких братьев».

Он добавил: «Мы полностью осознаем, что наши турецкие братья играют ведущую роль в борьбе с международным терроризмом».

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, почетный гость, сказал, что Турция давно помогает Монголии интегрироваться в международную арену. «В следующем месяце Турция проводит туристический форум с Монголией в Стамбуле», - заявил он. По его словам, две страны также подпишут несколько пактов в области науки, образования, культуры и спорта для укрепления двустороннего сотрудничества.