Рахмон пригласил Мирзиёева посетить Таджикистан с официальным визитом (фото)

CA-NEWS (UZ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вечером 28 ноября прибыл в Ташкент для участия во Второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии и провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

На встрече были обсуждены перспективы развития отношений двух государств в сферах экономки, энергетики, транспорта, образования, культуры, инвестиций. Лидеры Таджикистана и Узбекистана выразили удовлетворенность состоянием сотрудничества двух государств во многих сферах, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Президент Таджикистана пригласил Шавката Мирзиёева посетить Душанбе с официальным визитом.

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Напомним, что сегодня в Ташкенте состоится вторая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

В повестку дня саммита включены вопросы расширения регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.