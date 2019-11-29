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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В госрезидении Монголии размещены древние надписи Хуис Толгой

CA-NEWS (MNG) -  Надписи Хуис Толгой (буквально: Холм пуп), которые были найдены на месте под названием Хуис Толгой в сомоне Могод, аймака Булган, были размещены в Госрезиденции 25 ноября.

Артефакт, написанный монгольским шрифтом Брахми, восходит к периоду 1400 лет назад. Точнее говоря, это примерно за 600 лет до того времени, когда в Чиргисханском каменном памятнике хранится российский Эрмитаж.

В 1967 году исследовательская группа во главе с научным сотрудником Института языка и литературы Академии наук Монголии (Шинжлах ухааны академи - ШУА) Д. Цэндом обнаружины три статуи с неизвестными надписями от Хуиса Толгоя в сомоне Могод, аймака Булган.

Затем артефакт был задокументирован научным сотрудником Института истории ШУА М.Шинэхуу, обнаружив, что писания были древним шрифтом Брахми, спустя 5 лет после его открытия.

Затем в 2014 году группа исследователей из четырех стран во главе с немецким исследователем Д. Мауэ полностью интерпретировала монгольский текст Брахми.

Кабмин принял решение о включении надписи Хуис Толгой в Список исключительного исторического и культурного наследия 25 сентября этого года.

На церемонии установки надписи в Государственном доме присутствовал премьер-министр У. Хурэлсух. В ходе церемонии он выразил благодарность от имени правительства всем лицам и учреждениям, причастным к обнаружению бесценного исторического артефакта.

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