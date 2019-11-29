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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Узбекистана подтвердило гибель своих граждан в авиакатастрофе в Канаде

CA-NEWS (UZ) -  Посольство Узбекистана в Вашингтоне подтвердило сообщения СМИ о гибели уроженцев Узбекистана Отабека Облокулова и Бобомурода Набиева, а также членов их семей (всего семь человек) в результате крушения легкомоторного частного самолета, произошедшего 27 ноября в провинции Онтарио (Канада).

По данным МИД Узбекистана, самолетом управлял Отабек Облокулов, который вместе с супругой и тремя детьми, а также другими родственниками направлялся в г.Кингстон из г.Торонто для проведения выходных. По предварительной информации, причиной крушения самолета могла стать плохая погода.

В результате принятых посольством срочных мер, в том числе переговоров с полицией г.Кинстона, удалось установить личности всех погибших.

Посольство предпринимает меры по решению консульско-правовых и организационных вопросов.

Ранее сообщалось, что семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате крушения самолёта, который вылетел вечером 27 ноября из Маркхама в Квебек Сити и упал в лесистой местности недалеко от Кингстона. Погибли пилот из Техаса Отабек Облокулов, его жена и трое детей в возрасте 3-х, 11-ти и 15-ти лет, а также Бобомурод Набиев и его супруга, – жители Торонто и постоянные жители Канады, иммигрировавшие из Узбекистана.

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