Монголия впервые получила право выступать в Олимпийских играх по баскетболу 3x3

CA-NEWS (MNG) - В восточноазиатской стране, население которой составляет всего три миллиона человек, отмечается заметный рост в баскетболе 3х3, который подчеркивается тем, что она занимает третье место в общем мировом рейтинге.

Женская сборная Монголии №3 в мире получила прямую квалификацию на Олимпийские игры 2020 года, где с 3 по 29 июля состоится ее исторический дебют 25-29 июля. Монголия впервые выходит на Олимпийские игры в командном спорте.

Впечатляющий успех Монголии подчеркивает способность 3x3 расти в новых границах. Ранее страна была более известна производством отдельных спортсменов до того, как 3x3 привлекла монголов.

- Мы никогда не были известны командными видами спорта, - заявила звезда Монголии Хулан Онолбаатар. «Мы больше известны боксом и борьбой, никогда не блистали в таких видах спорта, как баскетбол или волейбол».

- С 2016 года мы действительно начали играть в 3х3 и начали показывать успех. С тех пор все в Монголии влюбились в него. Они собираются вместе с семьей и смотрят матчи вместе», отметила молодая спортсменка, которая прекрасно овладела английским языком. «У нас есть специальный телеканал для баскетбола 3х3, и людям нравится смотреть его, потому что это очень весело, - рассказывает Онолбаатар.

- Выносливые монголы имеют правильные характеристики для достижения успеха в 3х3. «Мы сильны и хороши в контакте. У 3х3 больше контактов, чем пять на пять, - сказала О.Хулан. - Система, которая у нас есть, соответствует нашей природе. Монгольская ассоциация 3х3 - как семья.

Быстро развивающаяся страна, переживающая бум добычи полезных ископаемых, Монголия также продемонстрировала быстрый рост в 3х3 и смогла сыграть роль от аутсайдеров в странах-лидерах.

- Другие команды склонны считать нас слабыми и не воспринимают нас всерьез, - сказала О.Хулан. - Я думаю, что это на самом деле сделало нас сильнее и заострило наше внимание. Несоблюдение шансов - это фантастическое чувство.

Благодаря успеху на корте в Монголии прославились игроки 3х3, особенно звезды из Улан-Батора MMC Energy, которые стали первой общеазиатской командой, претендовавшей на победу в матче 3х3 ФИБА, когда они выиграли в Чеджу в прошлом месяце.

- Участие в Олимпиаде - это действительно большое дело, - сказала О.Хулан. - Мы никогда не участвовали в групповом спорте. Мы прошли долгий путь, и это такая радость, что мы можем говорить о возможности участвовать в Олимпийских играх.

Единственные золотые медали Монголии на летних Олимпийских играх пришли в Пекин за дзюдо и бокс. Они преуспели в традиционно «мужественных» индивидуальных соревнованиях, но впервые появятся в командном спорте после квалификации на 3х3 на Олимпиаде в следующем году.