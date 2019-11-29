Узбекистан стал «Открытием года» по версии «National Geographic Traveler»

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан стал победителем номинации «Открытие года», набрав 40 процентов от общего числа отданных голосов в ежегодной премии «National Geographic Traveler Awards 2019», сообщает УзА.

Российская редакция американского журнала «National Geographic Traveler» подвела итоги ежегодной премии «National Geographic Traveler Awards 2019».

Издание ежегодно среди читателей проводит онлайн-голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха. В текущем году конкурс проводился с 29 июня по 31 октября по 24 основным номинациям. Голосовали свыше 450 тысяч человек. Узбекистан стал победителем номинации «Открытие года », набрав 40 процентов от общего числа отданных голосов. За первенство в этой категории боролись Армения, Оман, Тайвань и Румыния.

Премия «Открытие года» в торжественной обстановке была вручена послу Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржону Асадову.

Напомним, что в прошлом году в конкурсе «National Geographic Traveler Awards» Узбекистан занял первое место в номинации «Гастрономический туризм», набрав 34 процента голосов читателей.​​

В торжественной церемонии по этому случаю 28 ноября в гостинице «President Hotel» в Москве участвовали представители крупнейших туристических омпаний, издательств, PR-агентств, СМИ, деятели культуры, искусства.