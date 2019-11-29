Интервью с режиссером монгольского фильма «Конь». Фильм получил премию на кинофестивале Гоа

CA-NEWS (MNG) - Фильм "Конь" рассказывает историю о молодом мальчике, который выдерживает жестокость, предательство и войну в своем неустанном поиске лошади с которой он был разлучен во время русской революции. Любовь, семья и преданность лежат в основе этой эпической истории, которая разворачивается на фоне величественного ландшафта Монголии. Режиссер Эрдэнэбилэг Ганболд рассказывает о выводе истории на экран.

- Что вдохновило вас на создание этого фильма?

-Художественный фильм «Хийморь» (по-английски The Steed), основанный на стихотворении «Хурэн морь» (гнедая лошадь) Лауреата государственной премии Монголии Ч.Лхамсурэна написанной в 1962 году. Эту поэму преподавали в школе в социалистическую эпоху, и изучение этой поэмы в старшей школе вдохновило меня. Кроме того, монголы отходят от кочевой культуры, и она быстро исчезает. Это также было моей заботой и одной из причин, по которой я снял фильм. Другим важным желанием было напомнить людям и молодежи всего мира, чтобы они любили окружающую среду и заботились о животных и земле, иначе у нас не будет будущего, достойного жизни.

- Опишите состояние монгольского кино в стране, есть ли проблемы, с которыми приходится сталкиваться, пытаясь снять фильм. Есть ли государственная поддержка?

- Самая большая проблема для режиссера Монголии - это маленький рынок. Трудно выделить ресурсы, необходимые для создания высокобюджетного фильма для столь малой аудитории, что препятствует росту монгольских фильмов. Население всего 3 миллиона человек, из которых 1 миллион живет в городе, а остальные разбросаны по сельской местности. Еще одна проблема - качество нашей пост-продукции. Несмотря на то, что наша кинематография очень сильна, нам не хватает наших отделов коррекции звука и цвета. Правительство только сейчас формирует закон, чтобы помочь кинематографистам. В ближайшее время они выберут нескольких режиссеров, которые помогут с финансированием и т.д. На данный момент монгольские кинематографисты одиноки без поддержки правительства. Я создал нашу компанию Three Flames Pictures с моими соучредителями Алекса Кханом и Тревором Дойлом, чтобы решить все эти проблемы. Мы делаем успехи и будем делать все возможное, чтобы качественное монгольское кино появилось в мире.

- Как режиссер, как прошло ваше путешествие и кто из режиссеров вдохновил вас?

-Я закончил с актерской и режиссерской степенью в Монгольском университете искусств. «Конь» - мой четвертый фильм. Моим режиссерским дебютом был фильм «Отец».Я получил звание лучшего режиссера на церемонии вручения монгольских наград Академии, что очень вдохновило меня на продолжение. Я люблю смотреть фильмы, снятые всемирно известными режиссерами, такими как Сергей Бодров и Алехандро Гонсалес Иньярриту. Я стремлюсь создавать фильмы, которые вдохновят других кинематографистов из моей страны и мира таким же образом. Я думаю, что самое важное в фильме - это смысл и то, как донести смысл фильма до широкой аудитории, которая пересекает культуры. Я 18 лет работал актером в Монгольском национальном театре и снялся в десяти фильмах. Я чувствую, что этот опыт определил мой стиль режиссуры и помог мне научиться общаться с актерами более глубоко как режиссер. Я также многому научился в своих предыдущих фильмах «Отец» и «Возмещение».

Как отметил режиссер фильма Г.Эрдэнэбилэг, у «Хийморь» есть международное признание и международные призы. В частности, картина выиграла премию «Spirit of cinema award» на Ольденбургском кинофестивале (OIFF) в Германия. Этот кинофестиваль известен, прежде всего, как платформа для презентаций наиболее удачных работ текущего сезона в сфере независимого и авторского кино.

Кроме того, “Хийморь” был также представлен и на Международном кинофестивале в Сан-Диего.

На днях картина выиграла премию Золотой Кубок «50th International Film Festival India, Goa» на индийском кинофестивале (IFFG) в штате Гоа.