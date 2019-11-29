В Ташкенте состоялась встреча Мирзиёева и Назарбаева

CA-NEWS (UZ) - На полях второй Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте 29 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с первым президентом Казахстана – Нурсултаном Назарбаевым.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что проведение консультативных встреч глав государств Центральной Азии по инициативе президента Шавката Мирзиёева, первая из которых состоялась в 2018 году в Астане (ныне – Нур-Султан), способствует дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества в регионе и является эффективной площадкой для продвижения конретных проектов взаимодействия.

На встрече лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, глобальной и региональной повестки.