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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте состоялась встреча Мирзиёева и Назарбаева

CA-NEWS (UZ) -  На полях второй Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте 29 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с первым президентом Казахстана – Нурсултаном Назарбаевым.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что проведение консультативных встреч глав государств Центральной Азии по инициативе президента Шавката Мирзиёева, первая из которых состоялась в 2018 году в Астане (ныне – Нур-Султан), способствует дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества в регионе и является эффективной площадкой для продвижения конретных проектов взаимодействия.

На встрече лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, глобальной и региональной повестки.

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