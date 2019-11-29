Сколько заработали футболисты «Астаны» после победы над «Манчестер Юнайтед»?

фото: Vesti.kz

CA-NEWS (KZ) - Сколько заработали футболисты "Астаны" в этом еврокубковом сезоне после первой победы в группе Лиги Европы, подсчитали в Vesti.kz.

В пятом туре чемпион Казахстана дома обыграл английский "Манчестер Юнайтед" - 2:1.

Еврокубковый путь "Астана" начинала в Лиге чемпионов, но вылетела в первом раунде после поражения от румынского ЧФР (1:0, 1:3). Затем команда Романа Григорчука перешла в ЛЕ, где в квалификации поочередно выбила андоррскую "Санта-Колому" (0:0, 4:1), мальтийскую "Валлетту" (5:1, 4:0) и белорусский БАТЭ (3:0, 0:2).



Как чемпион страны, не представленной в группе ЛЧ, "Астана" получит 260 тысяч из солидарных выплат от УЕФА. Призовые за победу во втором раунде ЛЕ составляют 260 тысяч, в третьем - 280 тысяч. Бонусы за раунд плей-офф получают только вылетевшие клубы, а команды, прошедшие в группу, заработают минимум 2,92 миллиона.



В группе ЛЕ клубы за каждую победу получат 570 тысяч, а за ничью - 190 тысяч. Каждому победителю группы вместе с путевкой в 1/16 финала достается миллион, а второе место в группе принесет 500 тысяч.



Таким образом, "Астана" на данный момент заработала в еврокубковом сезоне минимум 4 миллиона 290 тысяч евро, из которых 3,720 миллиона - за квалификацию, а 570 тысяч - за победу над "МЮ". Эта сумма не окончательная, так как каждый участник получает процент от выплат на основе рейтинга (в нем учитываются выступления за последние десять лет) и от маркетингового пула (продажа ТВ-прав).



Еврокубовый сезон для "Астаны" завершится в ночь на 13 декабря гостевым матчем с сербским "Партизаном". Обе команды уже лишились шансов на плей-офф.