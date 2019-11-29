В Ташкенте состоялась встреча президентов Жээнбекова и Мирзиёева

CA-NEWS (UZ) - В резиденции Куксарой 29 ноября состоялась встреча президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в рамках второй Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба президента РУз.

В ходе встречи были особо отмечены активные взаимные контакты на различных уровнях, положительная динамика товарооборота, интенсивные гуманитарные обмены.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Стороны выразили уверенность, что Ташкентская консультативная встреча глав государств Центральной Азии станет весомым вкладом в дальнейшую активизацию связей и укрепление отношений дружбы.