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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте состоялась встреча президентов Жээнбекова и Мирзиёева

CA-NEWS (UZ) -  В резиденции Куксарой 29 ноября состоялась встреча президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в рамках второй Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба президента РУз.

В ходе встречи были особо отмечены активные взаимные контакты на различных уровнях, положительная динамика товарооборота, интенсивные гуманитарные обмены.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Стороны выразили уверенность, что Ташкентская консультативная встреча глав государств Центральной Азии станет весомым вкладом в дальнейшую активизацию связей и укрепление отношений дружбы.

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