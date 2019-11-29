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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте откроется Центр традиционной китайской медицины

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 28 ноября прошла встреча хокима Джахонгира Артикходжаева с президентом компании Beizhong Yilin Pharm Tech господином Линь Сюэжун, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Открывая встречу хоким отметил, что приветствует желание партнёров из Китая инвестировать в Ташкент и готов сотрудничать в сферах здравоохранения и фармацевтики.

Руководитель компании Beizhong Yilin Pharm Tech сообщил, что на сегодняшний день ведутся работы по строительству центра традиционной китайской медицины, при котором, также, будут организовываться обучающие программы для наших медиков. Центр планируется открыть в ближайшее время. Следующим этапом инвестиции будет создание в Ташкенте большой клиники традиционной медицины на основе современного оборудования.

Напомним, что в августе этого года президент фармацевтической компании Beizhong Yilin Pharm Tech Лин Сюэжун встречался с ректором Ташкентского фармацевтического института И.И. Алимжановым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы организации совместных учебных курсов по китайской традиционной медицине и медицине, основанной на достижениях Абу Али Ибн Сины (Авиценны), а также совместных исследований и обменов научными достижениями.

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