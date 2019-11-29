В Узбекистане после заморозков до -15 ожидается потепление до +18

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в эти дни ночью температура опускается до -15 градусов. Но по данным синоптиков, в республику вновь вернется теплая погода.

Как сообщили в "Узгидромет", в последние дни в стране температура воздуха составляла в среднем 2° мороза, местами по республике до 10-12° мороза.

С 30 ноября по 1 декабря ожидается повышение температуры воздуха днем до 13-18° тепла, а ночью до 7 градусов выше нуля. Однако в некоторых регионах, как Каракалпакстан и Хорезмская область, а также в горных районах по ночам температура будет составлять в среднем 5-10° мороза, днем 5-10° тепла.