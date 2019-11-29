В Казахстане мужчина грозил взорвать гранату, взяв в заложники жену и требуя крупную сумму денег с самолетом

CA-NEWS (KZ) - Житель Уральска, который 28 ноября больше шести часов удерживал жену в ее офисе, прежде чем был задержан полицейскими, теперь под следствием — в отношении него расследуют дело о захвате заложника, передает centralasian.

Полиция сообщает, что в обеденное время мужчина забаррикадировался в нотариальной конторе, где работает его жена, грозил взорвать гранату и сообщил о наличии у него ножа. Более сотни жителей 73-квартирного дома по улице Жангир-хана, на первом этаже которого располагается офис нотариуса, были эвакуированы. Многие ожидали завершения операции по вызволению 41-летней заложницы на улице, заходя в близлежащие магазины погреться. Многоэтажку отключили от электроснабжения и газа.

Переговоры с мужчиной вели сотрудники полиции, прокуратуры, спецслужб. Всё это время ни полицейские, ни другие представители власти не давали комментарии. Журналисты получили информацию после задержания мужчины.

— В 13:10 на номер «102» поступил вызов. Звонивший сообщил, что на остановке «Жазира» стоит мужчина с ножом и гранатой, угрожает. По приезде на место сотрудники полиции выяснили, что угрожавший убежал в офис нотариуса и закрылся там. В 13:25 началась эвакуация жителей дома. Здание школы № 20 было предоставлено акиматом для эвакуированных жителей. Было подано горячее питание. В 15 часов были выдвинуты первоначальные требования, потом он от них отказался. На место были доставлены его брат и сестра. После переговоров и разъяснения законов прокурором он отпустил заложницу, — сказал во время брифинга исполняющий обязанности начальника департамента полиции Западно-Казахстанской области Серик Суйнбаев.

Среди требований, которые выдвигал мужчина, назвали крупную сумму денег, самолет. Очевидцы говорят, что сотрудники полиции передавали ему шампанское и конфеты через окно во время переговоров. В полиции это не подтвердили и не опровергли. По данным полиции, мужчина использовал муляж гранаты, который, как сообщается, он купил в одном из оружейных магазинов города.

Суйнбаев сказал, что в отношении задержанного заведено уголовное дело по статье 261 уголовного кодекса «Захват заложника». По данным полиции, мужчина ранее был судим, ему дважды выписывали защитное предписание (этот документ вручается лицу, которое совершило бытовое насилие либо от которого исходит угроза его совершения).

Удерживавшаяся в заложницах женщина доставлена в больницу, у нее ножевое ранение левой ноги. В полиции назвали случившееся «семейно-бытовым конфликтом».