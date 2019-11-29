РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте начала работу Консультативная встреча глав государств Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) -  Президенты четырёх стран Центральной Азии - Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана сегодня, 29 ноября, в городе Ташкент принимают участие во второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Казахстан представляет на встрече бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

На повестке дня вопросы расширения сотрудничества и определения приоритетов на ближайшую перспективу стран региона.

Перед началом Консультативной встречи в узком составе, состоялось совместное фотографирование глав делегаций. Далее заседание продолжится в расширенном составе.

Напомним, что во второй Консультативной встрече принимают участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистанаа - Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана- Шавкат Мирзиеев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Новости по теме:

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Товарооборот Монголии и Аргентины достиг $3 млн
  • Казахстан вернул из Ирака 14 детей
  • В Узбекистане «скорая помощь» полностью откажется от автомобилей Damas
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×