В Ташкенте начала работу Консультативная встреча глав государств Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - Президенты четырёх стран Центральной Азии - Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана сегодня, 29 ноября, в городе Ташкент принимают участие во второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Казахстан представляет на встрече бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

На повестке дня вопросы расширения сотрудничества и определения приоритетов на ближайшую перспективу стран региона.

Перед началом Консультативной встречи в узком составе, состоялось совместное фотографирование глав делегаций. Далее заседание продолжится в расширенном составе.

Напомним, что во второй Консультативной встрече принимают участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистанаа - Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана- Шавкат Мирзиеев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.