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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев не принимает участие во второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Казахстан на встрече представляет Назарбаев

CA-NEWS (KZ) -  Сегодня, 29 ноября, в Ташкенте проходит вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии. На ней присутствуют президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев участие во встрече не принимает.

Днем ранее в Бишкеке прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В ней президент Касым-Жомарт Токаев участие принял.

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