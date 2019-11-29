Токаев не принимает участие во второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Казахстан на встрече представляет Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Сегодня, 29 ноября, в Ташкенте проходит вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии. На ней присутствуют президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев участие во встрече не принимает.

Днем ранее в Бишкеке прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В ней президент Касым-Жомарт Токаев участие принял.