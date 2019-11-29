В Монголии запретили сжигать сырой уголь. Какие из этого получились результаты?

CA-NEWS (MNG) - В марте текущего года правительство Монголии решило полностью запретить использование сырого угля. Домашние правонарушители за это будут привлекаться к штрафу на 300 тыс. тугриков ($113), а крупные предприятия – на 3 млн тугриков ($1 134). В Монголии температура зимой падает до -40 градусов по Цельсию.

В Улан-Баторе в первые дне недели ноября было зафиксировано годовое снижение плотности опасных мелких твердых частиц PM2,5, говорится в сообщении городского департамента по снижению загрязнения воздуха.

Средняя концентрация PM2,5 в воздухе Улан-Батора за этот период упала до примерно 120 микрограммов на кубический метр, что на 55% меньше, чем годом ранее.

Между тем, средняя плотность PM10 составляла 170 микрограммов на кубический метр, что на 38% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Улан-Батор является одним из самых загрязненных воздухом городов мира, так как половина населения страны иммигрировала в город. Дым из юрточных район, где проживает более 220 000 семей, является основным виновником загрязнения воздуха в Улан-Баторе.

На сегодняшний день в Улан-Баторе зарегистрировано в общей сложности 36 нарушений сжигания необработанного угля. Кроме того, город активизировал усилия по проверке использования сырого угольного топлива, поскольку с октября было изъято 7 тонн сырого угля.