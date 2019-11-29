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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Встреча глав государств Центральной Азии в Ташкенте. С какими инициативами выступил Шавкат Мирзиёев?

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте состоялась встреча глав государств Центральной Азии в узком составе. На заседании выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Глава государства обратил внимание на вопрос согласования единого видения многостороннего сотрудничества в Центральной Азии и выдвинул ряд других инициатив.

Шавкат Мирзиёев предложил организовать Инвестиционный форум стран Центральной Азии в Ташкенте, проводить ежегодные встречи руководителей Торгово-промышленных палат.

Следующее важное направление, которое отметил Мирзиёев, это укрепление транспортной взаимосвязанности и раскрытие транзитного потенциала региона.

Отмечалось, что транспортная система Центральной Азии должна, прежде всего, обеспечивать слаженные коммуникации внутри региона, а также эффективно обслуживать возрастающие транзитные потоки с использованием создаваемой современной инфраструктуры.

Подчеркнута необходимость ускорения создания регионального Совета по транспортным коммуникациям, согласования Программы и Соглашения по совместному развитию транспортной системы в Центральной Азии.

Третье – расширение сотрудничества в энергетической сфере с учетом долгосрочных интересов центральноазиатского региона. Выражена готовность Узбекистана рассмотреть возможности для осуществления совместных проектов по созданию современной энергетической инфраструктуры в регионе, уделяя особое внимание увеличению доли возобновляемых источников энергии.

В числе наиболее перспективных направлений сотрудничества – реализация огромного туристического потенциала стран. Мирзиёев отметил необходимость формирования единого, узнаваемого туристического бренда Центральной Азии с привлекательными общерегиональными туристическими продуктами.

С этой целью Мирзиёев предложил провести Международную туристическую конференцию «Путешествие по Центральной Азии».

Шавкат Мирзиёев выступил также за выработку согласованных подходов к решению проблем водопользования на основе общих долгосрочных интересов, отметил важность координации усилий стран региона, направленных на содействие достижению мира, национального согласия и экономического восстановления Афганистана.

Напомним, что в работе саммита принимают участие президент Узбекистан аШавкат Мирзиёев, первый президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

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