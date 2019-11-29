Аким Алматы Сагинтаев озвучил свою зарплату

CA-NEWS (KZ) - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев озвучил размер своей заработной платы. Выяснилось, что Сагинтаев на посту градоначальника Алматы зарабатывает 950 тысяч тенге ($2461). За вычетом налогов получается чуть больше 700 тысяч тенге ($1813), передает Tengrinews.kz.

"Зарплата как у всех акимов. Там у меня 950 тысяч, где-то так. Это оклад. "На руки" 700 тысяч. Налоги же, знаете, сколько там процентов", - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции в Нур-Султане.

Напомним, Бакытжан Сагинтаев ранее занимал должность руководителя администрации президента Казахстана.

Также Сагинтаев занимал и пост премьер-министра Казахстана. В феврале текущего года Н.Назарбаев отправил его правительство в отставку.