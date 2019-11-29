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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нурсултану Назарбаеву в Ташкенте присвоили новый статус

CA-NEWS (KZ) -  Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоили статус почетного председателя Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

"На второй Консультативной встрече главами делегаций было принято решение о присвоении Нурсултану Назарбаеву статуса почетного председателя Консультативной встречи глав государств Центральной Азии", - написал пресс-секретарь в Twitter.

В Ташкенте сегодня проходит вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

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