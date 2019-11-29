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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Южная Корея сменит посла в Монголии после заявления о злоупотреблении властью

CA-NEWS (MNG) -  Новый посол Южной Кореи в Улан-Баторе Ли Ё Хун ("Lee Yo Hoon") вручил верительные грамоты президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге.

На встрече Х.Баттулга представил послу Кореи несколько бизнес-проектов по формированию деловых советов по сельскому хозяйству и туризму на основе корейских ноу-хау. Кроме того, стороны обменялись мнениями о праздновании 30-летия установления дипломатических отношений и поддержке молодых бизнесменов.

В мае министерство иностранных дел Южной Кореи начало расследование по поводу того, что главный дипломат страны в Монголии установил сговор с визовым агентом и злоупотребил своими полномочиями, притесняя подчиненных. После расследования посол Жон Жэ Нам ("Chung Jae-nam") был отозван из Монголии.

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