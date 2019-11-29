Нигматулин и Кулибаев подписали Дорожную карту сотрудничества на 2020 год

CA-NEWS (KZ) - Сегодня, 29 ноября, спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин и председатель Президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев подписали Дорожную карту сотрудничества на 2020 год, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Согласно подписанному документу в течение следующего года депутаты Мажилиса и предприниматели намерены развивать свое сотрудничество по 9 основным направлениям.

Прежде всего, это защита бизнеса и противодействие коррупции, совершенствование фискальной и бюджетной политики. Отдельное внимание уделяется государственным закупкам, а также поддержке отечественных товаропроизводителей.

Среди приоритетов - решение проблем в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и земельных отношений. Кроме того, это решение проблем в сфере государственно-частного партнерства, развитие бизнеса на селе, развитие человеческого капитала.





