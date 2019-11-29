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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан запустит автобусы в десять городов России

CA-NEWS (UZ) -  С декабря из Ташкента запустят регулярные автобусные маршруты в 10 городов России, включая Москву, Самару, Петербург, Уфу.

Проект финансируется Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана, сообщило УзА.

Благодаря кредиту в размере 20 миллионов долларов, предоставленному со стороны банка компании «Узавтотранс Сервис», будет приобретено 168 автобусов из Китая.

«Каждый автобус будет проходить техническое обслуживание, а водители проходить медицинский осмотр, санитарное состояние транспорта также будет регулярно проверяться. Трафик будет отслеживаться в онлайн режиме с помощью GPS», - отмечается в сообщении.

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